Большинство граждан Молдавии, даже в европейских диаспорах, не собирается голосовать за PAS. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?» заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

В ходе обсуждения эксперты отметили, что в случае провала правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS) молдавские власти могут прибегнуть к аннулированию итогов голосования.

Руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов также акцентировал внимание на том, что на избирательный процесс в республике оказывается давление со стороны западных стран и администрации президента Майи Санду.

В свою очередь, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Александр Игнатов подчеркнул, что власти Молдавии отказали в аккредитации российским наблюдателям от ОБСЕ, что произошло впервые за более чем 30 лет существования организации.

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев обратил внимание на данные соцопросов, согласно которым PAS не набирает более 35% голосов. По его словам, любые результаты выше этого уровня будут означать фальсификацию.

Среди возможных механизмов удержания власти эксперты назвали манипуляции с количеством избирательных участков для диаспор, ограничения доступа жителей Приднестровья к голосованию, использование решений Конституционного суда для снятия оппозиционных партий, а также подкуп или давление на политические силы.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов допустил, что при неблагоприятных для PAS результатах может быть реализован сценарий аннулирования итогов выборов по аналогии с прецедентами в других странах Восточной Европы.

Участники круглого стола также выразили опасения, что в случае сохранения власти у прозападных сил Молдову ожидает потеря экономического и духовного суверенитета.