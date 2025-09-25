Юная россиянка лишилась квартиры и денег, поверив телефонным аферистам

В Волгограде 20-летняя девушка продала квартиру и лишилась денег, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в июле, когда девушке позвонила неизвестная, представившаяся «сотрудником сотового оператора», и сообщила о прекращении действия договора. После этого звонки от аферистов продолжались несколько недель. Мошенники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, убедили россиянку, что ее данные используются для незаконных сделок. Следуя указаниям, доверчивая девушка заменила паспорт, продала свою квартиру и сняла со счета почти 2,8 млн рублей, после чего передала наличные курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных лиц.

