На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юная россиянка лишилась квартиры и денег, поверив телефонным аферистам

В Волгограде девушка лишилась квартиры и денег, поверив мошенникам
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде 20-летняя девушка продала квартиру и лишилась денег, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в июле, когда девушке позвонила неизвестная, представившаяся «сотрудником сотового оператора», и сообщила о прекращении действия договора. После этого звонки от аферистов продолжались несколько недель. Мошенники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, убедили россиянку, что ее данные используются для незаконных сделок. Следуя указаниям, доверчивая девушка заменила паспорт, продала свою квартиру и сняла со счета почти 2,8 млн рублей, после чего передала наличные курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных лиц.

Ранее московская пенсионерка продала квартиру и обогатила мошенников на 32 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами