На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке рассказали о мерах, принятых после нападения медведя на женщину

Солодов: в Петропавловске-Камчатском начнут круглосуточно дежурить охотоведы
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Охотоведы начнут круглосуточно дежурить на улицах Петропавловска-Камчатского в связи с нападением медведя на местную жительницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона рассказал, что на фоне трагедии провел заседание оперативного штаба. В ходе встречи он поручил увеличить количество оперативных групп реагирования, включив в их состав сотрудников министерства внутренних дел.

«Также туда войдут опытные охотоведы, которые будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы», — подчеркивается в заявлении.

Солодов поставил перед профильными службами задачу оперативно оповещать жителей об обнаружении хищников на территории населенного пункта. Информацию будут передавать с помощью громкоговорителей.

«Дал поручение организовать тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий», — отметил губернатор.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле, и выразил соболезнования семье подвергшейся нападению женщины. По словам главы региона, ее родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

Вечером 24 сентября примерно в 23:00 по местному времени (около 8:00 мск) медведь напал на жительницу Петропавловска-Камчатского на территории пришкольной спортивной площадки. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию. На городской станции скорой помощи журналистам рассказали, что у женщины диагностировали скальпированные раны и травму кисти. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Медведь был ликвидирован спустя час после происшествия.

Ранее в Архангельской области медведь напал на пенсионера, собиравшего ягоды в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами