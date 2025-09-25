На Камчатке рассказали о мерах, принятых после нападения медведя на женщину

Охотоведы начнут круглосуточно дежурить на улицах Петропавловска-Камчатского в связи с нападением медведя на местную жительницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона рассказал, что на фоне трагедии провел заседание оперативного штаба. В ходе встречи он поручил увеличить количество оперативных групп реагирования, включив в их состав сотрудников министерства внутренних дел.

«Также туда войдут опытные охотоведы, которые будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы», — подчеркивается в заявлении.

Солодов поставил перед профильными службами задачу оперативно оповещать жителей об обнаружении хищников на территории населенного пункта. Информацию будут передавать с помощью громкоговорителей.

«Дал поручение организовать тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий», — отметил губернатор.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле, и выразил соболезнования семье подвергшейся нападению женщины. По словам главы региона, ее родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

Вечером 24 сентября примерно в 23:00 по местному времени (около 8:00 мск) медведь напал на жительницу Петропавловска-Камчатского на территории пришкольной спортивной площадки. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию. На городской станции скорой помощи журналистам рассказали, что у женщины диагностировали скальпированные раны и травму кисти. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Медведь был ликвидирован спустя час после происшествия.

