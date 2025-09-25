На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведь ломился в дом на Сахалине, оттуда раздавались крики мужчины и женщины

На Сахалине медведь ломился в дом, в котором находились два человека
Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

На Сахалине медведь ломился в дом к мужчине и женщине, местные жители боятся выходить на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Медведь беспокоит людей в дачных массивах вдоль 14-го километра Охотской трассы с 24 сентября. Хищника видели на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Жемчужина-1», «Алгоритм», «Брусничка» и «Ивушка».

По данным очевидцев, 24 сентября зверь бродил вдоль заборов частных домов, оставляя следы. В тот же день медведь пытался вломиться в дом в СНТ «Пчелка» — из здания доносились крики мужчины и женщины. В ночь на 25 сентября хищник появился в СНТ «Эскулап», где зашел во двор к собаке, а позднее его зафиксировали фотоловушки в «Алгоритме».

Местные жители сообщают, что боятся выходить из домов и пользоваться общественным транспортом как обычно из-за регулярных появлений хищника вблизи жилых участков и остановок. Они обратились к властям с просьбой ускорить отлов зверя и усилить патрулирование территории.

Ранее на Камчатке рассказали о мерах, принятых после нападения медведя на женщину.

