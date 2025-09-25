На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таможенники задержали автобус со слитками драгметаллов на пути в Китай

ФТС: на Дальнем Востоке пресекли контрабанду золота и серебра почти на 22 млн
ФТС России

Таможенники на Дальнем Востоке пресекли контрабанду слитков драгметаллов почти на 22 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

В пункте пропуска «Забайкальск» остановили автобус, на котором пытались вывезти драгоценные металлы в Китай. По информации ведомства, водитель спрятал ценный груз в тайнике транспортного средства.

При осмотре автобуса между полом и багажным отделением таможенники обнаружили металлическую конструкцию, внутри которой находились два свертка с четырьмя металлическими слитками желтого цвета общей массой 2,4 кг. Экспертиза показала, что они изготовлены кустарным способом из сплава драгметаллов: 2,2 кг золота стоимостью 21,9 млн рублей и 146 г серебра на сумму более 16 тыс. рублей.

Водитель пояснил, что перевозил слитки за вознаграждение по просьбе неизвестного лица, оборудовав тайник, чтобы скрыть товар от контроля. Он признал вину и раскаялся.

По факту преступления возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее российские таможенники задержали китайца с радиоактивными игральными картами.

