Взрыв посылки в петербургском почтовом отделении квалифицировали как теракт

«Фонтанка»: взрыв посылки на почте в Петербурге квалифицировали как теракт
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге завели дело о теракте после того, как в одном из почтовых отделений взорвалась посылка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 24 сентября в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны — в экстренные службы поступило сообщение о взрыве. Полиция установила, что детонировавшая посылка предназначалась для отправки в Татарстан. Отправитель, родом из того же региона, сдал пять коробок, расплатился и ушел. Когда сотрудница почты начала складывать посылки в тележку, одно из отправлений задымилось и появился запах гари.

В результате из здания эвакуировали пять человек. Пострадавших нет. Группа разминирования ОМОН «Балтика» проверила коробки и обнаружила в одной из них тубус из-под витамина С с тремя петардами.

В ночь на 25 сентября полиция задержала 62-летнего отправителя посылок. На него составили протокол о мелком хулиганстве, а затем ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело о теракте. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения.

Ранее во Владивостоке школу эвакуировали после взрыва смартфона.

