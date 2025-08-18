На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван лучший город мира для удаленной работы

Токио возглавил список лучших городов для совмещения удаленной работы с отдыхом
Issei Kato/Reuters

Токио занял первое место в списке лучших городов для совмещения удаленной работы с отдыхом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на рейтинг швейцарской компании International Workplace Group (IWG).

Столица Японии возглавила рейтинг благодаря высокой скорости интернета, хорошо развитой транспортной инфраструктуре, безопасности, разнообразию культурной жизни. Кроме того, с недавнего времени там начали работать специальные визы для иностранцев-удаленщиков.

Еще одним преимуществом Токио стала его близость к горным массивам, пляжам и национальным паркам. По мнению IWG, этот город идеален для тех, кто предпочитает работать в городских условиях, имея при этом возможность выбраться на природу.

Помимо Токио, в топ-10 вошли Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.

Предоставление сотрудникам возможности гибкой и удаленной работы, особенно летом, улучшает баланс между работой и личной жизнью, предотвращает выгорание, а также значительно повышает производительность труда, отметил основатель IWG Марк Диксон.

Удаленная работа является привилегией для россиян, заявил в мае глава Superjob Алексей Захаров в интервью «Газете.Ru». Он отметил, что только 40% компаний позволяют своим сотрудникам работать вне офиса.

Ранее россиянам назвали топ-5 направлений для отдыха в сентябре-октябре.

