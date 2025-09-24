На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области рассказали о ходе работ по борьбе с борщевиком

Более 2 тыс. га зарослей борщевика ликвидировали в Подмосковье
Pixabay

Дорожные службы Московской области ликвидировали более 2 тыс. гектаров борщевика летом 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, работы проводились не только на муниципальных, но и на региональных дорогах.

«Наибольший объем этого опасного растения был устранен на региональных дорогах Талдомского округа, где специалисты Мосавтодора обработали 470 гектаров борщевика», — сказал Сибатулин.

В ходе работ специалисты применяли химический и механический методы борьбы с борщевиком.

«Для уничтожения борщевика мы применяли гербициды сплошного действия, которые воздействуют на сорняк через листья и почву. Важно отметить, что препарат не проникает в грунтовые воды и не вредит окружающей среде», — подчеркнули в Мосавтодоре.

