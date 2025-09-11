На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области бродячая собака разодрала девочке лицо

В Тюменской области бездомная собака покусала девочку
true
true
true
close
Shutterstock/Pavel Hlystov

В Тюменской области девочка пострадала из-за укуса бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в селе Тюнево год назад, но решение суд вынес только сейчас. Бесхозное животное набросилось на ребенка и разодрало лицо.

«В результате укуса собаки у несовершеннолетней остались ярко выраженные шрамы, которые обезобразили лицо и требуют хирургического вмешательства для удаления», – сообщается в публикации.

Так как за отловом и другими мероприятиями, связанными с бродячими собаками, ответственны органы местного самоуправления, прокурор призвал к ответственности власти.

В результате суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Ответственные лица выплатят семье компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

До этого в Новосибирске агрессивные собаки напали на выгуливавшую своего питомца девушку. Собаки нанесли серьезные травмы ее шпицу. Она пыталась помочь животному, но в результате пострадала сама.

Ранее 70-летняя пенсионерка покусала питбуля, который напал на ее собаку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами