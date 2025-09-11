В Тюменской области бродячая собака разодрала девочке лицо

В Тюменской области девочка пострадала из-за укуса бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в селе Тюнево год назад, но решение суд вынес только сейчас. Бесхозное животное набросилось на ребенка и разодрало лицо.

«В результате укуса собаки у несовершеннолетней остались ярко выраженные шрамы, которые обезобразили лицо и требуют хирургического вмешательства для удаления», – сообщается в публикации.

Так как за отловом и другими мероприятиями, связанными с бродячими собаками, ответственны органы местного самоуправления, прокурор призвал к ответственности власти.

В результате суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Ответственные лица выплатят семье компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

До этого в Новосибирске агрессивные собаки напали на выгуливавшую своего питомца девушку. Собаки нанесли серьезные травмы ее шпицу. Она пыталась помочь животному, но в результате пострадала сама.

Ранее 70-летняя пенсионерка покусала питбуля, который напал на ее собаку.