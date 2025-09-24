Женщина умерла, случайно наступив на емкость с плавиковой кислотой

SCMP: в Китае женщина наступила на емкость с плавиковой кислотой и погибла

В Китае женщина умерла, наступив на емкость с плавиковой кислотой, пишет South China Morning Post.

Как сообщают местные СМИ, китаянка гуляла по склону холма на заброшенной территории. Не посмотрев под ноги, она наступила на хрупкую емкость с плавиковой кислотой. Химикат, известный как «вода, растворяющая кости» из-за способности разъедать ткани, вызвал мгновенную реакцию. У женщины быстро развился отек, и ее доставили в больницу.

Врачи диагностировали у нее полиорганную недостаточность и серьезный электролитный дисбаланс. Через пять дней женщина умерла, несмотря на усилия докторов.

«Шансы на ее спасение были изначально невелики», — сообщил врач.

Полиция, оцепившая и обеззаразившая место происшествия, установила, что кислоту оставил уборщик по фамилии Ай, который использовал ее для чистки стен. В 2015 году он покинул район, оставив опасное вещество.

В настоящее время Ай задержан. По словам адвоката, ему грозит до семи лет тюрьмы за неосторожное обращение с опасными веществами. Власти заявили, что семье погибшей будет оказана поддержка.

