ESG-принципы назвали ключом к развитию бизнес-стратегий компаний

До 2030 года российский бизнес перейдет на ESG-стратегии

В Москве прошел форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений», на котором эксперты из ведущих российских компаний обсудили вопросы интеграции ESG-принципов в стратегии развития бизнеса, сообщает пресс-служба форума.

Как отметила директор центра устойчивого развития «Школы управления Сколково» Елена Дубовицкая, первые ESG-стратегии начали реализовываться еще до 2024 года.

«2024-2025 годы – это определенная веха в практике устойчивого развития российских компаний, поскольку многие из крупных игроков бизнеса и лидеров рынка сейчас переходят на следующий этап стратегического планирования, уже до 2030 года», — сказала она.

По словам руководителя проектов по устойчивому развитию компании X5 Полины Асосковой, обновленная стратегия компании рассчитана до 2028 года.

«Будет проводиться оценка воздействия компании с двух сторон: как она влияет на климат, права человека и другие ESG-факторы, а также как эти факторы влияют на финансовые результаты организации», — рассказала она.

Также директор по устойчивому развитию «Лемана ПРО» Анна Боброва отметила, что следование ESG-принципов в компании исходит из инициатив сотрудников.

«В нашей стратегии фокус сосредоточен на товарное предложение, цепочку поставок. Особый акцент мы сделали на ответственное происхождение сырья для упаковки и товаров. В стратегию заложена цель по лесной сертификации», — сказала она.

В сессии также приняли участие директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ. РФ, сопредседатель комитета по ESG Марина Слуцкая, генеральный директор компании, сопредседатель комитета по ESG Ассоциации менеджеров Святослав Вильк, директор департамента социальных инвестиций и нефинансовой отчетности «Русал» Юлия Герцик и другие.

Информационным партнером форума выступил Rambler&Co.