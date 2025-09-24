На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В парках Москвы благодаря участию бизнеса появились новые зоны отдыха

Фурсин: бизнес инвестировал в развитие парков Москвы 2,75 млрд рублей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Представители бизнеса за 2 года вложили в развитие сезонной инфраструктуры в парках Москвы более 2,75 млрд рублей, заявил ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«В этом году мы получили почти в два раза больше запросов от бизнеса на создание новых объектов инфраструктуры в наших парках», — отметил он.

Фурсин добавил, что участие бизнеса помогло открыть в парках новые зоны отдыха, оздоровительные комплексы и другие объекты.

Всего за несколько лет в парках Москвы реализовали более 70 проектов, среди которых пространство «Альпака-парк», парк аттракционов, термальный оздоровительный комплекс и другие.

«Одним из самых ярких примеров такого сотрудничества стала детская игровая зона у Голицынского пруда в Парке Горького», — отметил Фурсин.

Также в Нескучном саду открыли ледовую арену, в парке «Ходынское поле» появился термальный оздоровительный комплекс, а в Лианозовском парке открылся современный городок аттракционов.

