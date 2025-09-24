Суд одобрил развод, признав жестоким нежелание жены жить со свекровью

Житель Индии через суд развелся, потому что жена не хотела жить в доме его родителей. Об этом сообщает газета Times of India.

Пара поженилась в 2009 году и стала жить в доме родителей мужа. В 2010 году у супругов родился сын, при этом известно, что во время беременности будущая мать пыталась нанести себе вред. Женщина не хотела жить со свекровью, но ее муж был не готов к переезду. Родственники мужчины рассказали на суде, что невестка не уважала старших и отказывалась приспосабливаться к жизни в большой семье, и в итоге переехала к своим родителям, забрав сына.

В итоге пара рассталась, хотя женщина была против этого. Верховный суд штата Чхаттисгарх поддержал решение суда по семейным делам о разводе от 2019 года, признав поведение жены жестоким. Она называла мужа «домашней крысой» за то, что он подчинялся родителям и отказывался жить отдельно от них.

Женщина пыталась оспорить постановление суда и подала ходатайство о восстановлении супружеских прав, но ее требование к мужу «отказаться от родителей» было признано моральным насилием. При этом бывший муж должен платить матери своего ребенка 5 лакхов рупий (472 тыс. рублей) в качестве постоянных алиментов.

