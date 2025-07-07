Россиянин приковал наручниками и пытал жену, которая собиралась с ним развестись

Ревнивый муж приковал жену наручниками к стеллажу и запытал в Подмосковье. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Несколько дней назад супруги из Пущино перестали выходить на связь. Свекровь забила тревогу, и в итоге съемную квартиру семьи вскрыли. Внутри обнаружили тела 39-летней женщины с раздробленным костями черепа и ее мужа. Рядом с ними лежали отвертки, лопата, канцелярский нож и окровавленная табуретка.

По версии следствия, мужчина приковал жену к металлическому стеллажу и устроил пыточную прямо в квартире. Его мотивом стало твердое намерение женщины подать на развод. За день до случившегося жертва жаловалась подруге на мужа-абьюзера, который постоянно ревновал ее. У пары остался сын, сейчас он находится в шоковом состоянии.

Ранее в Новой Москве мигрант с ножом изрезал жену на глазах у дочери.