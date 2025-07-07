На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин приковал наручниками и пытал жену, которая собиралась с ним развестись

В Подмосковье муж устроил пытку над женой, собиравшейся подать на развод
close
Depositphotos

Ревнивый муж приковал жену наручниками к стеллажу и запытал в Подмосковье. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Несколько дней назад супруги из Пущино перестали выходить на связь. Свекровь забила тревогу, и в итоге съемную квартиру семьи вскрыли. Внутри обнаружили тела 39-летней женщины с раздробленным костями черепа и ее мужа. Рядом с ними лежали отвертки, лопата, канцелярский нож и окровавленная табуретка.

По версии следствия, мужчина приковал жену к металлическому стеллажу и устроил пыточную прямо в квартире. Его мотивом стало твердое намерение женщины подать на развод. За день до случившегося жертва жаловалась подруге на мужа-абьюзера, который постоянно ревновал ее. У пары остался сын, сейчас он находится в шоковом состоянии.

Ранее в Новой Москве мигрант с ножом изрезал жену на глазах у дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами