В Твери мужчина расправился с женой при помощи одеяла

Житель Твери удушил супругу одеялом и был задержан. Об этом сообщает управление СКР по Тверской области.

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление не позднее 20 сентября в квартире дома по улице Можайского. В день инцидента между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина закрыл лицо женщины одеялом.

Перекрыв доступ кислорода в организм жертвы, муж удерживал ее в таком положении, пока она не перестала сопротивляться.

Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, он будет ожидать суда, находясь под арестом. Следователи уже осмотрели место происшествия, в рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее ревнивый россиянин увидел экс-жену на сайте знакомств и поджег ее во время ссоры.