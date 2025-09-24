На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Твери мужчина расправился с женой при помощи одеяла

Житель Твери удушил супругу одеялом во время бытовой ссоры
true
true
true

Житель Твери удушил супругу одеялом и был задержан. Об этом сообщает управление СКР по Тверской области.

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление не позднее 20 сентября в квартире дома по улице Можайского. В день инцидента между супругами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина закрыл лицо женщины одеялом.

Перекрыв доступ кислорода в организм жертвы, муж удерживал ее в таком положении, пока она не перестала сопротивляться.

Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, он будет ожидать суда, находясь под арестом. Следователи уже осмотрели место происшествия, в рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее ревнивый россиянин увидел экс-жену на сайте знакомств и поджег ее во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами