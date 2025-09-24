На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еще одно нападение в транспорте США: один пассажир с улыбкой ударил другого ножом

В США мужчина, улыбаясь, порезал пассажира метро ножом
true
true
true
close
NYPD

В общественном транспорте США произошло очередное нападение. В Нью-Йорке на 25-летнего Роберто Гаспара напал мужчина с ножом, при этом он улыбался. Об этом сообщает Nypost.

«Он серьезно ранен. Не может говорить. Мы верим, что врачи помогут ему восстановиться и снова обрести голос», – рассказал друг пострадавшего, Томас Калел.

По информации СМИ, Гаспар подвергся нападению в поезде на станции «111-ая улица» в районе Квинс. Агрессивный незнакомец с загадочной улыбкой нанес ему несколько ножевых ранений из-за спины.

Как рассказал его друг, Калел, по дороге домой после рабочей смены Гаспар смотрел в телефон. В какой-то момент за спиной у него внезапно возник злоумышленник. Камеры видеонаблюдения зафиксировали на лице нападавшего странную, почти зловещую улыбку в момент, когда он ударил молодого человека острым предметом в шею и дважды в спину, сообщает источник.

Сейчас Гаспар находится в отделении интенсивной терапии больницы New York Presbyterian/Queens. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа в метро в Северной Каролине (США) на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую напал бездомный душевнобольной Декарлос Браун. Мужчина годами боролся с психическим расстройством после освобождения из тюрьмы.

Ранее рэпер DaBaby выпустил клип по мотивам убийства Заруцкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами