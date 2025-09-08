«Преступность выходит из-под контроля». Жестокое убийство украинки вызвало скандал в США

Ранее судимый чернокожий американец зарезал без видимых причин украинскую беженку в метро в Северной Каролине. Незадолго до убийства мужчину задержали, но вскоре отпустили. При этом полицейские видели, что у него есть психические проблемы и сейчас идет их обострение. В США СМИ, связанные с Демократической партией, предпочли не сообщать о произошедшем. Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации. Его сын раскритиковал людей с украинскими флагами в соцсетях, которые молчат об убийстве гражданки Украины.

В США 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун зарезал 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую прямо в вагоне метро, пишет The New York Post.

22 августа около 22:00 Заруцкая зашла в вагон на станции East/West Boulevard в Шарлотте, Северная Каролина. Недалеко от входа было несколько свободных мест. Заруцкая села прямо перед Брауном, но к нему спиной — так расположены сиденья. Мужчина был одет в красную толстовку. Он как будто спал, положив голову на окно. Когда Заруцкая села перед ним, он резко опомнился, посмотрел на девушку, а затем начал протирать глаза. Все это время украинка сидела в телефоне. Браун достал из кармана складной нож, сделал вид, что собирается снова уснуть, а затем резко вскочил и начал наносить удары ничего не подозревающей девушке.

Заруцкая обернулась и посмотрела на своего обидчика, а затем упала на пол. Браун же снял с себя толстовку и пошел в другой конец вагона. Когда поезд остановился, он вышел. Очевидцы пытались помочь девушке, но раны были не совместимы с жизнью.

Полицейские задержали Брауна и отправили в больницу. Издание не приводит подробностей о состоянии его здоровья, но известно, что у мужчины есть некие неопасные для жизни травмы. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.

На странице GoFundMe, где собирали средства для помощи семье Заруцкой, сказано, что они недавно прибыли в Штаты.

«К сожалению, ее жизнь оборвалась слишком рано… Это невосполнимая утрата для ее семьи», — сказано в сообщении.

По данным полиции Шарлотт-Мекленбурга, Браун и Заруцкая никогда не общались. Мотивы совершения преступления пока неизвестны.

У Брауна проблемы с психикой

Американские СМИ пишут, что Браун был ранее судим: он провел в тюрьме пять лет за ограбление с применением смертельного оружия. Также его несколько раз арестовывали за кражу, грабеж с применением оружия и распространение угроз.

По данным Charlotte Observer, мужчину также обвиняли в неправомерном использовании системы 911 — номер, по которому можно позвонить и получить экстренную помощь полиции, пожарных или медиков.

Издание не уточняет, что именно привело к такому обвинению. Однако известно, что полиция проверяла благополучие Брауна (проверка благополучия — это визит экстренных служб к человеку, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. Если граждане увидели, что у соседа открыта входная дверь, и подумали, что дом ограбили, то очевидцы могут попросить полицию провести проверку благополучия). После проверки сотрудники экстренных служб предположили, что у мужчины могут быть психические проблемы. Браун рассказал полицейским, что якобы ему дали «искусственный материал». Теперь этот «искусственный материал» контролирует Брауна, когда он ходит, ест и разговаривает.

«Браун хотел, чтобы офицеры исследовали этот «искусственный материал», находившийся внутри его тела», — сказано в материале.

Полицейские сообщили мужчине, что у него, скорее всего, есть проблемы со здоровьем, однако они не могут ничего сделать, чтобы ему помочь. Тогда Браун разозлился и снова набрал 911, после чего его задержали.

Политическое убийство

Этот случай с убийством украинки привлекло внимание многих американцев, пишет Charlotte Observer. Видеозапись жестокого преступления завирусилась в соцсетях. При этом некоторые демократические СМИ решили не публиковать информацию об этом происшествии. На это обратил внимание миллиардер Илон Маск, который в соцсетях раскритиковал медиа за молчание, а также обвинил судей и прокуроров в том, что они позволяют «преступникам разгуливать на свободе».

Старший сын президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social поддержал пост пользователя, который заметил, что The New York Times решил не освещать эту тему.

«Странно, но все клоуны с украинскими флагами в своих профилях также молчат на эту тему»,

— написал Дональд Трамп-младший.

Министр транспорта США Шон Даффи призвал власти Шарлотта, в том числе мэра Ви Лайлса, взять на себя ответственность за произошедшее:

«У этого монстра послужной список длиннее, чем чек CVS (компания в области здравоохранения. — «Газета.Ru»), включая тюремное заключение за ограбление с применением опасного оружия, несанкционированное проникновение и кражу. Не сумев должным образом наказать его, Шарлотта подвела Ирину Заруцкую и жителей Северной Каролины».

При этом мэр в соцсетях поблагодарил СМИ, «которые решили не публиковать и не распространять это видео из уважения к семье Ирины».

«Выражение благодарности СМИ за молчание о трагической смерти наглядно демонстрирует, как демократы в крупных городах пытаются скрыть проблему преступности», — заявил лидер большинства в палате представителей Северной Каролины от Республиканской партии Бренден Джонс.

Республиканская партия округа Мекленбург в Северной Каролины заявила, что безопасность жителей Шарлотты находится под угрозой.

«Преступность в Шарлотте выходит из-под контроля, и наше нынешнее руководство ничего не делает, чтобы это остановить», — сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что видел кадры случившегося. Он назвал произошедшее ужасным и пообещал лично ознакомиться с материалами с ближайшее время. Ранее Трамп уже говорил, что развернет национальную гвардию в «демократических» городах для борьбы с преступностью.