На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Афиша» предложит россиянам кешбэк на покупку билетов в кино

Россияне смогут получить кешбэк в кинотеатрах «Каро»
true
true
true
close
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Афиша» и сеть кинотеатров «Каро» запустили акцию, в рамках которой пользователи подписки «СберПрайм» смогут получить кешбэк 20% при покупке билетов в кино, сообщает пресс-служба «Афиши».

В компании отметили, что с новой акцией россияне смогут выгодно сходить на сентябрьские премьеры, среди которых «Долгая прогулка», «Горыныч» и другие. Также с 15 сентября в Москве и Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль авторского кино «Каро/Арт».

Кроме того, авторизованные через Сбер ID пользователи «Афиши» смогут оплатить до 99% стоимости билетов бонусами «Спасибо».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами