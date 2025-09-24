«Афиша» предложит россиянам кешбэк на покупку билетов в кино

Компания «Афиша» и сеть кинотеатров «Каро» запустили акцию, в рамках которой пользователи подписки «СберПрайм» смогут получить кешбэк 20% при покупке билетов в кино, сообщает пресс-служба «Афиши».

В компании отметили, что с новой акцией россияне смогут выгодно сходить на сентябрьские премьеры, среди которых «Долгая прогулка», «Горыныч» и другие. Также с 15 сентября в Москве и Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль авторского кино «Каро/Арт».

Кроме того, авторизованные через Сбер ID пользователи «Афиши» смогут оплатить до 99% стоимости билетов бонусами «Спасибо».