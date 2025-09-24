На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Геосервис 2ГИС обновил поиск по кафе и ресторанам

В геосервисе 2ГИС появился ИИ-поиск
true
true
true
close
Vitalii Cheban/Shutterstock/FOTODOM

В 2ГИС появился ИИ-поиск по кафе и ресторанам, сообщает пресс-служба геосервиса.

В категории «Поесть» появился фильтр «Вайб», который помогает выбирать заведения по настроению. ИИ анализирует карточки компаний и подбирает заведение по поводу, настроению и особенностям.

В 2ГИС отметили, что пользователь может выбирать сразу несколько параметров.

Также геосервис подберет заведение по естественным формулировкам запросов. ИИ анализирует не только специализацию заведений, но и меню, отзывы, сайты и фотографии. Кроме того, сервис показывает короткие описания заведений, которые ИИ создает на основе отзывов пользователей.

Геосервис также научили находить заведения по фотографиям. Пользователи могут выбрать места с похожим интерьером или блюдом, а ИИ найдет похожие заведения по фото или карточке ресторана.

«Визуальный поиск превращает вдохновение в действие: понравилась картинка, и вы тут же находите похожие места. Это новый способ выбирать — не по словам, а по визуальному впечатлению», — рассказала продакт-менеджер discovery-поиска в 2ГИС Анастасия Турлапова.

Также в 2ГИС появился фильтр «Новое» для тех, кто хочет посетить заведения, которые открылись за последние 3 месяца.

«Поиск в 2ГИС стал не только точным, но и вдохновляющим. Теперь Поиск помогает выбрать место, которое подойдет именно тебе — по вкусу, атмосфере и настроению», — отметил руководитель продукта «Поиск» в 2ГИС Александр Радионов.

ИИ-поиск заведений общепита, поиск по вайбам и фото доступны в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Краснодаре, Самаре, Омске, Перми и Сочи. В ближайшее время новые возможности поиска появятся и в других городах России, например, находить по фото похожие кафе и рестораны уже можно во Владивостоке, Иркутске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже. Как рассказали в 2ГИС, новые возможности поиска в будущем появятся и в других сферах помимо общепита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами