Челябинка впала в кому по пути в реанимацию после ушивания желудка

Freepik

В Челябинске операция по ушиванию желудка закончилась для женщины повреждением гипоталамуса. Об этом сообщает 74.ru.

По данным портала, 61-летняя женщина по имени Светлана обратилась в больницу, чтобы провести платную операцию по уменьшению желудка стоимостью 250 тысяч рублей. Перед манипуляциями она посетила консультацию у врача, который заверил, что проблем быть не должно. Затем она внесла деньги и отправилась к медикам.

После операции ее, как положено, отправили в реанимацию, но в дороге она впала в кому. На данный момент пациентка находится в вегетативном состоянии. После прохождения МРТ выяснилось, что у пациентки поврежден гипоталамус.

«Она просто открывает глаза, что-то слышит, и все. Она лежит, органы работают, но связи с внешним миром нет», – рассказала дочь женщины.

Родственница требует вернуть деньги за операцию, чтобы заплатить за реабилитацию матери. На данный момент в ситуации разбираются следователи.

Ранее россиянка отсудила 1,5 млн рублей за врачебную ошибку при родах.

