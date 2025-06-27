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В Дагестане туристка и ее пятилетний сын пропали во время прогулки на сапборде

В Дагестане ищут пропавших во время прогулки на сапборде мать и сына
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sergua/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане мать и пятилетний мальчик пропали во время прогулки на сапборде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Махачкале. 31-летняя туристка приехала на курорт вместе с сыном, они заселились в домик. Сегодня утром они отправились на прогулку недалеко от Карамана-7, но назад не вернулись.

Семья каталась на одной доске. По предварительным данным, сап перевернулся и оба ушли на дно моря.

«В акватории Каспийского моря развернута поисковая операция. Но шансов найти их живыми почти нет», – сообщается в публикации.

До этого в Хабаровском крае мать и сын ушли под воду. 13-летний ребенок пошел плавать, несмотря на запрещающий знак на берегу. Увидев, что мальчик уходит на дно, родительница бросилась за ним, но обоих унесло течением.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее крокодил съел ребенка на глазах у отца во время рыбалки.

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