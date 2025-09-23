В Дагестане вертолет МЧС вылетел на поиски пропавших пастухов

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пастухов в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления ведомства по республике.

По данным ведомства, в Лакском районе Дагестана шесть пастухов отправились перегонять 2 тыс. овец из села Бурщи в горную местность и с 19 сентября перестали выходить на связь.

К поисково-спасательным работам привлечены специалисты Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также вертолет Ми-8.

22 сентября МЧС Карачаево-Черкесии сообщало о пропаже группы туристов в поселке Загедан Урупского района.

По предварительной информации, трое мужчин на мотоциклах уехали кататься в район озера Кратерное и не вернулись. Спасатели 21 сентября обследовали окрестности озера, но никого не нашли. Утром 22 сентября поиски возобновили.

До этого россиянин пропал на Конжаковском Камне, самой высокой горе Свердловской области. Известно, что 43-летний мужчина в составе туристической группы отправился собирать шишки. В какой-то момент он отделился от остальных и скрылся в лесу. С тех пор его никто не видел.

Ранее российский турист чудом выжил на пике в Казахстане, три дня держась за отвесную скалу.