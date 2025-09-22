В Карачаево-Черкесии пропали туристы

В Карачаево-Черкесии пропала группа туристов. Их ищут в поселке Загедан Урупского района. Об этом сообщает МЧС Республики в Telegram-канале.

По предварительной информации, трое мужчин на мотоциклах уехали кататься в район озера Кратерное и не вернулись. Спасатели 21 сентября обследовали окрестности озера, но никого найти не удалось. Утром 22 сентября поиски возобновили.

Уточняется, что мужчины приехали в Республику из Ставрополя, регистрацию в МЧС не проходили. Поиски ведут восемь спасателей, используют четыре единицы техники.

До этого россиянин пропал на Конжаковском Камне, самой высокой горе Свердловской области. Известно, что 43-летний мужчина в составе туристической группы отправился собирать шишки. В какой-то момент он отделился от остальных и скрылся в лесу. С тех пор его никто не видел.

В конце августа отдыхавший на Пхукете россиянин исчез в море во время ночного купания на уединенном участке береговой линии между пляжами Банана и Найтон. Пропавшим оказался 35-летний турист из России Денис Коненков. Его девушка рассказала полиции, что во время купания волна смыла мужчину в воду.

Ранее подросток упал с надувного матраса в море и утонул на глазах у отца.