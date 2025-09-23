В Татарстане создадут юношескую библиотеку стран БРИКС+

Молодые люди из КНР, Индии, Ирана и еще 10 стран прибыли в Казань для знакомства с городом и Россией в рамках первого юношеского фестиваля стран БРИКС. Мероприятие организовано по инициативе мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина и собрало около 150 участников, сообщило издание «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что открытие фестиваля состоялось в новом театре им. Камала. Участников ожидает насыщенная программа, в том числе они посетят залы, в которых годом ранее встречались главы стран БРИКС — в Казанской ратуше пройдет круглый стол, где молодежь представит интересы своих стран. Данная идея так же принадлежит Метшину.

Гости уже прошли квест-игру «История Казани», присоединились к фестивалю настольных игр в оздоровительном лагере «Молодая Гвардия» и посмотрели хоккейный матч с участием казанского «Ак Барс».

Также в КФУ стартовала олимпиада школьников городов и партнеров стран БРИКС+ по математике и информатике. Мероприятие включает два этапа — командный и индивидуальный.

Кроме того, в эти дни в Казани пройдут международный песенный конкурс «БРИКСовидение», шоу национальных костюмов и образовательные мероприятия. Также запланированы экскурсии по знаковым местам Казани, создание аллеи «Друзья мира», которую высадят участники фестиваля — как символ дружбы и международного сотрудничества, а в стенах гимназии №107 создадут юношескую библиотеку стран БРИКС+ с молодежными изданиями из разных стран.

Cообщается, что мероприятия в рамках фестиваля будут проходить до 28 сентября. Он завершится большим гала-концертом с участием юных исполнителей из разных стран, а также лучших молодежных и детских творческих коллективов Казани.