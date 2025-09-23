На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мальчик преодолел более 1000 км на самолете, спрятавшись в отсеке шасси

Мальчик долетел из Кабула в Дели, спрятавшись в отсеке шасси
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Тринадцатилетний мальчик из Афганистана совершил опасное путешествие из Кабула в Дели (Индия), спрятавшись в отсеке шасси пассажирского самолета авиакомпании Kam Air. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, юношу из города Кундуз на севере Афганистана заметили на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта в столице Индии. Его задержали сотрудники службы безопасности и допрашивали несколько часов. После этого ребенка посадили на самолет и отправили на родину.

По словам мальчика, он забрался в отсек шасси и проделал такое путешествие из любопытства. Он также рассказал, что хотел отправиться в Иран, и не знал, что ошибся самолетом. В СМИ отметили, что в последнее время участились случаи, когда безбилетники решаются на опасное путешествие во внутренних отсеках авиасудна, но многие из них полет не переживают.

Ранее житель Гватемалы улетел на самолете из своей страны в США, пробравшись в отсек шасси лайнера.

