Пассажирам рейса Абу-Даби — Москва пришлось ночевать в аэропорту Нижнего Новгорода

ТурДом: вылетевшие из ОАЭ в Москву пассажиры переночевали в Стригино
true
true
true
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Вылетевшие из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву пассажиры переночевали на полу аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «ТурДом».

«Airbus A320 должен был доставить пассажиров в столицу 22 сентября в 21:45, но из-за блокировки ввода в Шереметьево сначала кружил в районе Саранска, а затем в 00:25 приземлился в Стригино», — сказано в посте.

По словам пассажиров, в аэропорту Нижнего Новгорода людей держали на борту около трех часов, затем высадили и выдали матрасы. Вылет, по данным канала, отложили до 14 часов. По данным Flightradar24, борт отправлен в 16:50.

В конце августа текущего года пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Southwind начали падать в обморок после двух часов в закрытом самолете без кондиционера. Как писали СМИ, на место приезжала скорая.

По словам пассажирки, опубликовавшей пост в Сети, спустя два часа «бани» всех вывели на улицу. Когда, как отметила женщина, кондиционеры включились, а двигатели запустились — на борту началась драка. После чего нарушивших порядок сняли с рейса.

Ранее пассажир потерял сознание на борту самолета, следовавшего из Москвы в Сочи.

