ВЦИОМ провели опрос среди россиян о возрождении патриотизма

ВЦИОМ: россияне считают, что сейчас важно возрождение культуры и патриотизма
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россияне считают, что сейчас необходимо возрождать культуру, духовность и патриотизм. Об этом говорится в опросе аналитического центра ВЦИОМ, опубликованном на сайте организации.

Опрос показал, что сейчас у россиян запрос на силу трансформировался в запрос на смыслы. Помимо этого, жители страны хотели бы развивать ценностные основания, культурную идентичность, духовность и патриотизм, возрождение традиций, а также уделять внимание вопросу качества жизни.

При этом идея сильного лидера и государства остается значимой среди представителей старших поколений (29-34%), однако она теряет абсолютный приоритет у россиян в целом. Молодое поколение, по данным исследователей, чаще говорит о необходимости развития демократических институтов (27-29%).

Аналитики пришли к выводу, что люди ищут в государстве не только инструмент порядка, но и источник моральной опоры.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что почти треть россиян (29%) полагают, что их могут тайно чипировать без их ведома. Хотя эта доля сократилась за последние пять лет, она все еще остается значительной.

Ранее стало известно, что большинство россиян верят в наличие неземного разума.

