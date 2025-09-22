Большинство россиян верят в наличие неземного разума

Большинство — 79% — россиян верит в разумных инопланетян. Об этом узнали аналитики Всероссийского центра исследования общественного мнения ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Российские мужчины при этом допускают существование внеземного разума существенно чаще, чем женщины — соотношение составляет 83% против 76%.

46% опрошенных думают, что разумные существа с других планет могут посещать Землю, скрывая это, а 36% полагают, что инопланетян не было на Земле. Остальные с ответом не определились.

77% респондентов говорят об интересе к возможным новостям о наличии инопланетного разума, при этом 30% связывают такие новости с беспокойством и лишь 15% — с надеждой.

10% опрошенных опасаются, что инопланетяне попытаются завоевать Землю, 19% верят, что они постараются наладить дипломатические отношения с землянами, а 60% считают, что, попав на Землю, они просто стали бы наблюдать за ее обитателями.

Фильмы про внеземные цивилизации любят смотреть 63% опрошенных, 30% из них скорее не любят такие картины.

Ранее ученые посчитали, что инопланетяне могут подслушивать сигналы Земли.