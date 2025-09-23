На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, чем обернется разрешение получать права без автошколы

Автоэксперт Волин: получение прав без автошколы позволит сберечь время и деньги
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Возобновление сдачи экзаменов в ГИБДД экстерном, скорее всего, не приведет к серьезным изменениям на дорогах, но позволит учащимся сократить затраты времени и средств. Об этом заявил автоэксперт Иван Волин агентству «Прайм».

Волин напомнил, что в прошлом уже существовала практика, когда человек мог самостоятельно подготовиться к экзаменам, сдать теоретическую и практическую части в ГИБДД и через месяц получить водительское удостоверение.

Он подчеркнул, что у этой системы было много недостатков, что привело к ужесточению правил и появлению автошкол с высокими ценами, но без гарантии успешной сдачи экзамена и качественного обучения.

По мнению эксперта, отмена обязательного обучения в автошколе не окажет существенного влияния на качество вождения, так как оно в большей степени определяется личной ответственностью каждого водителя. Волин считает, что более важным является контроль за соблюдением правил дорожного движения и наказание за их нарушения.

Сообщалось, что Национальный автомобильный союз выступил с инициативой разрешить гражданам сдавать экзамен на получение водительских прав в ГИБДД, минуя обязательное обучение в автошколе.

Ранее обучение в автошколах России резко подорожало.

