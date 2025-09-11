На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обучение в автошколах России резко подорожало

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% за год
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России за семь месяцев 2025 года средняя стоимость начального обучения в автошколах подскочила на 20,2% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики издания «Бизнес-секреты» со ссылкой на анализ данных Росстата.

«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей. В 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была значительно меньше: 35 682 рубля», — заявили аналитики.

Получение водительских прав дороже всего обходится в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Там стоимость обучения в среднем варьируется в диапазоне от 60 до 65 тыс. рублей. Наиболее доступные предложения от автошкол действуют в Приволжском и Северо-Кавказском округах — в среднем от 16 тыс. до 24 тыс. рублей.

В Москве средний ценник на курс вождения составляет 46,7 тыс. рублей, а в Подмосковье — 43,8 тыс. рублей. Дороже обучение обойдется в Санкт-Петербурге (55,8 тыс. рублей).

Вместе с ростом цен количество автошкол в городах-миллионниках России стало сокращаться. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что в России начали пропадать китайские автомобили.

