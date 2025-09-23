На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Перед судом предстанет курьер мошенников, обокравший петербургского пенсионера

В Петербурге будут судить курьера мошенников, обокравшего 89-летнего пенсионера
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Петербурге перед судом предстанет 22-летний курьер мошенников, обокравший 89-летнего пенсионера на несколько миллионов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в январе, когда на мобильный телефон пожилого мужчины позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником правоохранительных органов». Злоумышленник сообщил, что от имени пенсионера якобы осуществлен перевод денег на финансирование незаконного вооруженного формирования, и под этим предлогом убедил его передать сбережения для «декларирования» с обещанием возврата после проверки.

Пенсионер упаковал 3,5 млн рублей наличными и передал их курьеру преступников у дома №6 на улице Гданьской. Злоумышленника, забравшего у мужчины деньги, удалось поймать. В его отношении завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Материалы направлены в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой кибермошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами