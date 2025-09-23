Перед судом предстанет курьер мошенников, обокравший петербургского пенсионера

В Петербурге перед судом предстанет 22-летний курьер мошенников, обокравший 89-летнего пенсионера на несколько миллионов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в январе, когда на мобильный телефон пожилого мужчины позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником правоохранительных органов». Злоумышленник сообщил, что от имени пенсионера якобы осуществлен перевод денег на финансирование незаконного вооруженного формирования, и под этим предлогом убедил его передать сбережения для «декларирования» с обещанием возврата после проверки.

Пенсионер упаковал 3,5 млн рублей наличными и передал их курьеру преступников у дома №6 на улице Гданьской. Злоумышленника, забравшего у мужчины деньги, удалось поймать. В его отношении завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Материалы направлены в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

