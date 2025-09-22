На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Брюсселя людей регистрируют вручную из-за кибератаки

Belga: часть пассажиров аэропорта Брюсселя регистрируют вручную из-за кибератаки
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Брюсселя из-за сбоя в работе системы регистрации в результате кибератаки, некоторых пассажиров записывают на рейсы, используя бумагу и ручки. Об этом пишет агентство Belga со ссылкой на представителя аэропорта Ихсане Шиуа Лекхли.

По ее словам, для регистрации на рейс используются также ноутбуки и планшеты, есть возможность зарегистрироваться онлайн. Кроме того, люди могут сами напечатать бирки для багажа.

По данным издания, несмотря на возникшие трудности, большинство полетов проходят штатно. Из 277 исходящих рейсов отменили 40, а из 277 входящих — 23. Когда воздушная гавань бельгийской столицы сможет вернуться к нормальному режиму работы, не уточняется.

Кибератака на системы регистрации и посадки пассажиров произошла в ночь с пятницы на субботу. Она затронула внешнего поставщика услуг, но системы самого аэропорта остались нетронутыми.

Помимо Брюсселя, хакеры атаковали еще два европейских аэропорта — лондонский Хитроу и Берлин. Это также привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиакомпаниям. Действия хакеров привели к выходу из строя автоматизированных систем.

Ранее в Дублине эвакуировали терминал аэропорта после проверки сумки на сканере безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами