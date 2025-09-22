В аэропорту Брюсселя людей регистрируют вручную из-за кибератаки

В аэропорту Брюсселя из-за сбоя в работе системы регистрации в результате кибератаки, некоторых пассажиров записывают на рейсы, используя бумагу и ручки. Об этом пишет агентство Belga со ссылкой на представителя аэропорта Ихсане Шиуа Лекхли.

По ее словам, для регистрации на рейс используются также ноутбуки и планшеты, есть возможность зарегистрироваться онлайн. Кроме того, люди могут сами напечатать бирки для багажа.

По данным издания, несмотря на возникшие трудности, большинство полетов проходят штатно. Из 277 исходящих рейсов отменили 40, а из 277 входящих — 23. Когда воздушная гавань бельгийской столицы сможет вернуться к нормальному режиму работы, не уточняется.

Кибератака на системы регистрации и посадки пассажиров произошла в ночь с пятницы на субботу. Она затронула внешнего поставщика услуг, но системы самого аэропорта остались нетронутыми.

Помимо Брюсселя, хакеры атаковали еще два европейских аэропорта — лондонский Хитроу и Берлин. Это также привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиакомпаниям. Действия хакеров привели к выходу из строя автоматизированных систем.

Ранее в Дублине эвакуировали терминал аэропорта после проверки сумки на сканере безопасности.