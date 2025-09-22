На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кому положена компенсация за ремонт жилья

Евгений Одиноков/РИА Новости

Компенсация на ремонт может полагаться гражданам, жилье которых пострадало в чрезвычайных ситуациях, а также некоторым льготным группам, если речь идет об оплате капитального ремонта. Об этом в беседе с RT заявил строительный эксперт, основатель компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

По словам собеседника издания, размер денежной поддержки в случае природной катастрофы или чрезвычайного происшествия будет зависеть от площади жилья и характера повреждений.

«В случае необходимости капитального ремонта пострадавшему компенсируется стоимость восстановительных работ, рассчитанная по установленным нормативам», — рассказал Васильев.

Чтобы податься на компенсацию, размер ущерба должна оценить комиссия — она зафиксирует данные в специальном акте, с которым владелец должен обратиться в МФЦ. Также у заявителя запросят документ о праве собственности и реквизиты счета.

Также Васильев обратил внимание, что некоторые категории граждан имеют право на льготы по взносам на капитальный ремонт.

» Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на возмещение половины взноса, а достигшие 80 лет освобождаются от него полностью. Аналогичные льготы действуют для инвалидов I и II группы, а также семей с детьми-инвалидами», — пояснил эксперт.

Он отметил, что воспользоваться правом на льготы можно, обратившись в органы соцзащиты или МФЦ с паспортом, документами собственника жилья и квитанциями об оплате. Васильев подчеркнул, что льготникам сначала придется оплатить взнос на капремонт полностью, и только потом вернуть часть денег обратно.

