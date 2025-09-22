На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле указали на важность «Интервидения» для России

Песков поздравил организаторов «Интервидения» с успешным проведением конкурса
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами оценил международный музыкальный конкурс «Интервидение», который прошел в Москве.

По его словам, конкурс имел большое значение для страны, о чем свидетельствует решение президента лично поприветствовать участников через видеозапись. Пресс-секретарь также отметил высокий уровень организации конкурса, как в логистическом, так и в творческом плане.

Песков отметил, что интерес к конкурсу был очень высоким, опровергнув утверждения о том, что вокруг мероприятия возникла «истерика».

«Я вижу интерес. Интерес очень высокий, но почему истерика? Интерес оправданный совершенно, очень высокий», — пояснил Песков.

Он поздравил организаторов и участников конкурса, подчеркнув, что состязание прошло объективно, справедливо и было увлекательным.

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение – 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Ранее сообщалось, сколько зрителей посмотрели «Интервидение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами