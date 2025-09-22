В Кремле указали на важность «Интервидения» для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами оценил международный музыкальный конкурс «Интервидение», который прошел в Москве.

По его словам, конкурс имел большое значение для страны, о чем свидетельствует решение президента лично поприветствовать участников через видеозапись. Пресс-секретарь также отметил высокий уровень организации конкурса, как в логистическом, так и в творческом плане.

Песков отметил, что интерес к конкурсу был очень высоким, опровергнув утверждения о том, что вокруг мероприятия возникла «истерика».

«Я вижу интерес. Интерес очень высокий, но почему истерика? Интерес оправданный совершенно, очень высокий», — пояснил Песков.

Он поздравил организаторов и участников конкурса, подчеркнув, что состязание прошло объективно, справедливо и было увлекательным.

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение – 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

