Мать ребенка «секс-гуру» Лесли подала против него иск

В столичном Коптевском суде зарегистрирован иск о лишении родительских прав блогера и секс-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Об этом свидетельствует картотека судебной инстанции.

По ее данным, мать ребенка Лесли обратилась в суд еще 17 марта, но движения по делу пока не было. До этого истица также подавала иски о признании блогера отцом ее ребенка и о взыскании алиментов.

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а эти «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют».

Спустя два дня одного из учеников Лесли 33-летнего Алексея Башина задержали и доставили в отдел полиции. Он стал фигурантом уголовного дела о склонении к изнасилованию. Башин работал в конструкторском бюро и занимался разработкой оружия, но увлекся курсами «секс-гуру», уволился и начал активно продвигать идеи своего наставника.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Анастасия Миронова рассказала о личной встрече с учеником Лесли.