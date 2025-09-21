Выборы в парламент Сирии перенесли почти на месяц

Al Hadath: выборы в парламент Сирии перенесены на 5 октября

Избирательная комиссия Сирии перенесла сроки проведения выборов в Народный совет (однопалатный парламент) на 5 октября. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Источники Al Hadath сообщили, что выборы в законодательные органы Сирии состоятся 5 октября», — говорится в сообщении.

Сообщается, что запланированное на 15 - 20 сентября голосование пришлось перенести из-за логистических проблем в связи с происходившими в стране боевыми действиями.

По итогам голосования граждане должны выбрать 140 депутатов, остальные 70 назначит президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Срок полномочий временного парламента составит 30 месяцев, он будет выступать в роли законодательного органа власти до принятия конституции и проведения новых выборов.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее власти Сирии решили изменить герб страны.