На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выборы в парламент Сирии перенесли почти на месяц

Al Hadath: выборы в парламент Сирии перенесены на 5 октября
true
true
true
close
Mohammad Bash/Shutterstock/FOTODOM

Избирательная комиссия Сирии перенесла сроки проведения выборов в Народный совет (однопалатный парламент) на 5 октября. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Источники Al Hadath сообщили, что выборы в законодательные органы Сирии состоятся 5 октября», — говорится в сообщении.

Сообщается, что запланированное на 15 - 20 сентября голосование пришлось перенести из-за логистических проблем в связи с происходившими в стране боевыми действиями.

По итогам голосования граждане должны выбрать 140 депутатов, остальные 70 назначит президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Срок полномочий временного парламента составит 30 месяцев, он будет выступать в роли законодательного органа власти до принятия конституции и проведения новых выборов.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее власти Сирии решили изменить герб страны.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами