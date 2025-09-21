На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД объяснило, как отличить письмо Госуслуг от фишинга

МВД: уведомления от Госуслуг всегда приходят только на email или СМС
РИА Новости

Настоящее письмо с Госуслуг можно определить по адресу отправителя, ссылкам и содержанию сообщения. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как пояснили в ведомстве, уведомления от Госуслуг всегда приходят только на email или СМС, которые указаны в личном кабинете пользователя. В мессенджерах таких рассылок не бывает.

Важно проверять адрес отправителя — он должен быть полностью идентичен официальному. Также стоит убедиться в правильности написания адреса, для чего можно использовать браузер. Все ссылки в письме обязаны вести только на сайт gosuslugi.ru.

Кроме того, в настоящих письмах Госуслуг не запрашивают персональные данные, такие как СНИЛС, номера карт или коды. Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете, а также получателя не просят перезвонить или отправить код из СМС.

Если возникают сомнения, правоохранители посоветовали не переходить по ссылкам, не открывать вложения и не передавать личные данные.

Ранее МВД объяснило, почему аферистам проще привлечь несовершеннолетних.

