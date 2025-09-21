На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД объяснило, почему аферистам проще привлечь несовершеннолетних

МВД: подростков легче вовлекать в преступления из-за их доверчивости
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники все активнее вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, так как они легче поддаются манипулированию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России.

В ведомстве считают, что выбор мошенников нередко падает на подростков из-за их высокой технической грамотности и уверенного пользования интернетом.

Согласно материалам министерства, аферистам еще и выгодно сотрудничать с детьми и подростками. Власти указывают, что задержание несовершеннолетних не наносит серьезного ущерба преступной схеме, так как они не контактируют напрямую с организаторами.

Кроме того, МВД подчеркнуло, что подростки легче поддаются манипуляциям и зачастую соглашаются на участие в схемах под обещания крупных разовых выплат, стабильного дохода или карьерного роста. При этом, как отмечается в документах, у многих из них присутствует тенденция романтизировать противоправную деятельность.

До этого Центробанк России призвал кредитные организации предупреждать подростков при открытии счета о рисках вовлечения в операции по отмыванию доходов и дропперство.

Ранее мошенники получили данные от iPhone сочинского подростка и потребовали выкуп за доступ.

