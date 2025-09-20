ГП через суд потребовала изъять у экс-мэра Ярославля 14 участков земли

Генеральная прокуратура России через суд потребовала изъять в пользу государства 14 участков земли у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина и аффилированных с ним лиц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Требование ГП связано с уголовным делом, возбужденным в отношении Малютина и руководителя производственного холдинга «Авангард» Вячеслава Смирнова. По версии следствия, в 2015-2016 годах экс-градоначальник осуществил нелегальное отчуждение Смирнову государственной территории в районе Сокол площадью 5,1 га.

В 2018 году «Авангард» купил эту землю за 7,5 млн рублей при рыночной стоимости в 400 млн, а три года спустя передал территорию Дмитрию Шлапаку, который разделил ее на 14 новых участков, на которые суд уже наложил арест.

17 сентября суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-судьи Елены Кондрат по делу о посредничестве при передаче взятки. Речь идет о торговом центре «Дубрава» в Брянске, доме площадью 525 квадратных метров в «Миллениум парке», а также о трех квартирах, 17 земельных участках и 19 нежилых помещениях (в Крыму, Брянской и Московской областях).

Ранее экс-депутата Госдумы обвинили в передаче Западу секретных сведений за $45 млн.