На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ГП через суд потребовала изъять у экс-мэра Ярославля 14 участков земли

«Ъ»: ГП требует изъять у экс-мэра Ярославля участки земли площадью 5,1 гектара
true
true
true
close
Shutterstock

Генеральная прокуратура России через суд потребовала изъять в пользу государства 14 участков земли у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина и аффилированных с ним лиц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Требование ГП связано с уголовным делом, возбужденным в отношении Малютина и руководителя производственного холдинга «Авангард» Вячеслава Смирнова. По версии следствия, в 2015-2016 годах экс-градоначальник осуществил нелегальное отчуждение Смирнову государственной территории в районе Сокол площадью 5,1 га.

В 2018 году «Авангард» купил эту землю за 7,5 млн рублей при рыночной стоимости в 400 млн, а три года спустя передал территорию Дмитрию Шлапаку, который разделил ее на 14 новых участков, на которые суд уже наложил арест.

17 сентября суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-судьи Елены Кондрат по делу о посредничестве при передаче взятки. Речь идет о торговом центре «Дубрава» в Брянске, доме площадью 525 квадратных метров в «Миллениум парке», а также о трех квартирах, 17 земельных участках и 19 нежилых помещениях (в Крыму, Брянской и Московской областях).

Ранее экс-депутата Госдумы обвинили в передаче Западу секретных сведений за $45 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами