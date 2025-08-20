На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутата Думы обвинили в передаче Западу секретных сведений за $45 млн

Экс-депутат Гаджиев передал Западу сведения закрытого характера за $45 млн
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев (признан в РФ иностранным агентом) получил от США не менее $45 млн за передачу Западу сведений закрытого характера. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела Генпрокуратуры России.

По информации ведомства, Гаджиев, находясь вне России, выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами, а в обмен просил предоставить ему иностранное гражданство.

За раскрытие сведений закрытого характера Гаджиев получил от американских правительственных структур не менее $45 млн, что ранее выявил Департамент государственной эффективности правительства США, уточнили в Генпрокуратуре.

До этого Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество экс-депутата на 2 млрд рублей. Отмечается, что у Гаджиева на территории РФ осталась коммерческая недвижимость, элитное жилье, а также земельные участки в Дагестане, Москве и Московской области.

В 2023 году Минюст включил Гаджиева в реестр иностранных агентов, с февраля 2024 года он находится в розыске.

Ранее на счета и недвижимость экс-депутата Гаджиева наложили арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами