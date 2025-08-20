Экс-депутата Думы обвинили в передаче Западу секретных сведений за $45 млн

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев (признан в РФ иностранным агентом) получил от США не менее $45 млн за передачу Западу сведений закрытого характера. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела Генпрокуратуры России.

По информации ведомства, Гаджиев, находясь вне России, выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами, а в обмен просил предоставить ему иностранное гражданство.

За раскрытие сведений закрытого характера Гаджиев получил от американских правительственных структур не менее $45 млн, что ранее выявил Департамент государственной эффективности правительства США, уточнили в Генпрокуратуре.

До этого Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имущество экс-депутата на 2 млрд рублей. Отмечается, что у Гаджиева на территории РФ осталась коммерческая недвижимость, элитное жилье, а также земельные участки в Дагестане, Москве и Московской области.

В 2023 году Минюст включил Гаджиева в реестр иностранных агентов, с февраля 2024 года он находится в розыске.

Ранее на счета и недвижимость экс-депутата Гаджиева наложили арест.