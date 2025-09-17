На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве конфисковал имущество осужденной за взятку экс-судьи

РИА: у бывшей судьи за взятку изъяли торговый центр, дом, квартиры и 17 участков
close
Depositphotos

Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-судьи Елены Кондрат по делу о посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документу, речь идет о торговом центре «Дубрава» в Брянске, доме площадью 525 квадратных метров в «Миллениум парке», а также о трех квартирах, 17 земельных участках и 19 нежилых помещениях (в Крыму, Брянской и Московской областях).

Сообщается, что до выхода на пенсию в ее декларацию входило только право собственности на квартиру — все остальное было оформлено на своих родителей. При этом родители обвиняемой — пенсионеры, бывшие работники «Брянского кожно-венерологического диспансера» — не могли себе позволить такое имущество.

Саму экс-судью приговорили к девяти годам колонии. По версии следствия, она предложила коллеге по Арбитражному суду столицы Елене Махалкиной за взятку в размере $50 тыс. вынести определенное решение. Махалкина обратилась в ФСБ, женщину задержали в ходе экспериментальной операции с передачей финансов под контролем правоохранителей. В ходе заседания обвиняемая вину не признала.

По данным с сайта Арбитражного суда, Елена Кондрат работала судьей в области банкротства с 2008 года.

До этого суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии в Нижегородской области к 12,5 года лишения свободы за взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. По данным следствия, обвиняемый в 2013 году получил от осужденного взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен экс-начальник колонии отпустил его в другой регион.

Ранее адвоката приговорили к 8,5 года за взятку следователю.

