Россиянин получил уголовный срок за попытку изнасилования школьницы, девочку отбил отец

В Шадринске суд признал виновным 45-летнего местного жителя в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 9 апреля 2025 года в городском бору. Школьница возвращалась домой, когда злоумышленник напал на нее и попытался совершить противоправные действия. Довести преступный умысел до конца мужчина не смог, так как отец девочки, шедший навстречу дочери, остановил его. Родитель задержал педофила и удерживал его до приезда полиции.

Задержанный сразу дал признательные показания. В ведомстве уточнили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против половой неприкосновенности детей.

«Приговором Шадринского районного суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 15 лет», — рассказали в СК.

Также осужденного обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Челябинске осудили педофила, надругавшегося над девочкой в лифте.