В Минэнерго оценили возможность новых запретов на майнинг криптовалюты

Минэнерго не ждет новых запретов на майнинг криптовалюты в регионах

В Минэнерго заявили об отсутствии новых обращений с просьбой о запрете майнинга криптовалют в регионах, а также о маловероятности появления подобных ограничений в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов.

По его словам, от глав регионов подобных запросов не поступало, и предпосылок для этого нет.

«Все нормально. Раз дефицитов нет, то оснований нет. У нас вообще энергосистема хорошо работает», — подчеркнул Максимов.

16 сентября сообщалось, что Центробанк с 2026 года будет регулярно получать данные о майнерах и операторах инфраструктуры, а также контролировать инструменты, привязанные к стоимости цифровых валют.

В начале сентября инициативу создания собственного криптобанка в России предложил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законодательных и нормативных актов.

Ранее в сибирском лесу нашли майнинг-ферму, оставившую без света целый поселок.