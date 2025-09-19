Папа Римский отказался создавать своего «аватара» при помощи ИИ

Папа Римский Лев XIV отверг идею создания его виртуального образа с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы верующие могли беседовать с его аватаром. Об этом он сообщил в интервью порталу Crux.

«Кто-то недавно попросил моего разрешения создать мой искусственный образ, чтобы любой мог зайти на вебсайт и получить личную аудиенцию с «папой», но этот ИИ-папа давал бы им ответы на их вопросы, и я сказал: я не собираюсь одобрять это», — заявил он.

По словам понтифика, если у кого и не должно быть виртуально копии, то это у Папы Римского. В ходе интервью он также выразил опасение из-за того, что люди могут забыть о «ценности человечества», ставя в приоритет цифровое пространство. Понтифик Лев XIV подчеркнул, что при таком раскладе католическая церковь не останется в стороне и не будет молчать.

При этом он отметил, что не является противником ИИ-технологии, указав на успехи преимущества применения в медицине. Однако понтифик подчеркнул разрушительное действие этих же технологий, приведя в пример фальсификацию новостей.

Напомним, 8 мая, спустя всего два дня после его избрания конклавом, новый папа Римский Лев XIV назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект.

Ранее Патриарх Кирилл назвал социальные и духовные проблемы, к которым приводит ИИ.