На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила неочевидные симптомы болезни Альцгеймера

Врач Демьяновская: нарушение обоняния является одним из признаков деменции
true
true
true
close
Depositphotos

Помимо общеизвестных признаков болезни Альцгеймера, таких как ухудшение памяти, существуют и менее очевидные симптомы, которые часто остаются без внимания. Среди них: ухудшение обоняния, потеря способности писать и нарушения сна. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, умеренное потребление кофе связано с определенными преимуществами для здоровья, включая снижение риска развития диабета второго типа и болезни Альцгеймера.

Еще одним тревожным сигналом, по словам Демьяновской, являются нарушения сна, в частности синдром беспокойных ног и расстройство поведения в фазе быстрого сна. Для первого характерно непреодолимое желание двигать ногами, а для второго — активные движения и крики во время ярких сновидений. Эти проблемы часто свидетельствуют о накоплении в мозге амилоидных бляшек и тау-белка, которые являются ключевыми маркерами нейродегенеративных процессов.

«Также стоит обратить внимание на появление навязчивых мыслей и нехарактерное поведение. Такие перемены могут быть связаны с нарушением работы лобной доли мозга. <...> Человек может вдруг начать постоянно проверять замки, пересчитывать предметы или стремиться к строгой симметрии и порядку», — рассказала специалист.

Малозаметным, но значимым симптомом является прогрессирующая аграфия — потеря способности к письму, добавила она.

Недавно ученые из Университета Пердью обнаружили, что накопление жира в иммунных клетках головного мозга (микролгии) ослабляет их способность бороться с болезнью Альцгеймера.

Ранее в России разработали метод диагностики болезни Альцгеймера на ранней стадии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами