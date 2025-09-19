Врач перечислила неочевидные симптомы болезни Альцгеймера

Помимо общеизвестных признаков болезни Альцгеймера, таких как ухудшение памяти, существуют и менее очевидные симптомы, которые часто остаются без внимания. Среди них: ухудшение обоняния, потеря способности писать и нарушения сна. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, умеренное потребление кофе связано с определенными преимуществами для здоровья, включая снижение риска развития диабета второго типа и болезни Альцгеймера.

Еще одним тревожным сигналом, по словам Демьяновской, являются нарушения сна, в частности синдром беспокойных ног и расстройство поведения в фазе быстрого сна. Для первого характерно непреодолимое желание двигать ногами, а для второго — активные движения и крики во время ярких сновидений. Эти проблемы часто свидетельствуют о накоплении в мозге амилоидных бляшек и тау-белка, которые являются ключевыми маркерами нейродегенеративных процессов.

«Также стоит обратить внимание на появление навязчивых мыслей и нехарактерное поведение. Такие перемены могут быть связаны с нарушением работы лобной доли мозга. <...> Человек может вдруг начать постоянно проверять замки, пересчитывать предметы или стремиться к строгой симметрии и порядку», — рассказала специалист.

Малозаметным, но значимым симптомом является прогрессирующая аграфия — потеря способности к письму, добавила она.

Недавно ученые из Университета Пердью обнаружили, что накопление жира в иммунных клетках головного мозга (микролгии) ослабляет их способность бороться с болезнью Альцгеймера.

Ранее в России разработали метод диагностики болезни Альцгеймера на ранней стадии.