В Перми разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

ПНИПУ: улучшен метод раннего обнаружения болезней Альцгеймера и Паркинсона
Ученые ПНИПУ улучшили метод раннего обнаружения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Аминокислоты — это маленькие молекулы, из которых состоят все белки нашего организма. Их называют «строительными кирпичиками» жизни. Сегодня внимание к ним особенно велико: слишком высокие концентрации некоторых аминокислот в тканях мозга могут указывать на развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Проблема в том, что аминокислоты очень малы и их трудно выделить среди множества других веществ в биологических образцах. Для этого используется метод хроматографии — специальная технология, которая позволяет разделять смесь веществ и «подсчитывать» каждую молекулу по отдельности.

Исследователи Пермского Политеха усовершенствовали этот процесс, подобрав оптимальный состав растворителя — жидкости, с помощью которой проводится разделение.

«Ткань мозга содержит огромное количество белков, липидов и других соединений. Чтобы измерить именно аминокислоты, нужно сначала «разобрать» пробу на отдельные компоненты. Для этого используется высокоэффективная жидкостная хроматография: образец под высоким давлением проходит через специальную колонку с сорбентом, и разные вещества выходят из нее поочередно. Так мы можем точно зафиксировать их концентрацию», — объяснил Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Особую сложность представляют аминокислоты серин и аспарагиновая кислота: их в мозге очень мало, поэтому измерить их крайне трудно. Исследователи протестировали разные соотношения воды и ацетонитрила в растворителе (30:70; 25:75; 20:80) и выяснили, что оптимальным оказался вариант 20:80. В этих условиях пики серина и аспарагиновой кислоты на графике хроматографии четко разделяются, а значит, их можно измерить максимально точно.

Методику проверили на реальном образце ткани мозга: полученные данные совпали с контрольными результатами, а погрешность составила всего 3 мкг на грамм ткани.

«Мы показали, что новая схема работает корректно. Она позволит точнее измерять концентрацию аминокислот в образцах пациентов и в будущем может стать основой для ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний», — отметил Валерий Литвинов.

Ранее был назван неочевидный признак развития болезни Альцгеймера.

