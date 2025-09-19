На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

Врач Демьяновская: профилактика деменции начинается в молодом возрасте
Shutterstock

Хотя полностью гарантировать предотвращение болезни Альцгеймера невозможно, существуют эффективные стратегии снижения риска ее развития. Как пояснила в интервью РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, профилактика деменции должна начинаться в молодом возрасте и продолжаться на протяжении всей жизни.

К слову, как выяснила газета «Известия», в течение многих лет болезнь Альцгеймера связывали с накоплением амилоида и тау-белков. Однако новые исследования указывают на роль воспаления.

«Один из самых мощных инструментов профилактики — активный образ жизни и физические упражнения. Танцы, йога, аэробика улучшают кровообращение в головном мозге, стимулируют образование новых нервных клеток. Для общего здоровья достаточно не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной аэробной активности в неделю», — рассказала Демьяновская.

Не менее важна постоянная когнитивная тренировка: чтение, изучение иностранных языков, решение головоломок способствуют созданию новых нейронных связей и повышают когнитивный резерв мозга, продолжила она.

Также, по ее словам, необходимо сбалансированно питаться. Рекомендуется придерживаться диеты, богатой фруктами и овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой. Кроме того, важен здоровый сон, заключила специалист.

Недавно международная команда ученых выяснила: чем больше социальных лишений человек переживает за жизнь — бедность, голод, тяжелый труд в детстве, стресс и плохой доступ к медицине, — тем выше риск когнитивных нарушений, ухудшения памяти, психических расстройств и даже физического изменения структуры мозга.

Ранее россиянам назвали лучшую рыбу для профилактики болезни Альцгеймера.

