Жительница Камчатки угнала машину, чтобы не идти домой пешком, и получила срок

На Камчатке женщина угнала машину, потому что не хотела идти домой пешком
Depositphotos

Жительница Петропавловск-Камчатского угнала машину, потому что не хотела идти домой пешком. Об этом сообщает прокуратура края.

В апреле этого года 46-летняя женщина, находясь пьяной на улице, заметила возле минимаркета машину с работающим двигателем, открыла незапертую дверь, села за руль и поехала по городу.

Вскоре угонщицу задержали сотрудники Госавтоинспекции, и она отказалась от проверки на алкоголь. Было начато расследование, и женщина объяснила, что угнала машину, чтобы не ходить пешком домой. Как сообщается, ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

Суд признал ее виновной в угоне автомобиля и вождении в пьяном виде и вынес приговор — 2 года колонии общего режима запрет управлять автомобилями на 4 года. Машина была возвращена владельцу.

Ранее мужчина угнал грузовик из карьера в Забайкалье, чтобы увидеться с возлюбленной.

