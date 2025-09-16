Жительница Камчатки угнала машину, чтобы не идти домой пешком, и получила срок

На Камчатке женщина угнала машину, потому что не хотела идти домой пешком

Жительница Петропавловск-Камчатского угнала машину, потому что не хотела идти домой пешком. Об этом сообщает прокуратура края.

В апреле этого года 46-летняя женщина, находясь пьяной на улице, заметила возле минимаркета машину с работающим двигателем, открыла незапертую дверь, села за руль и поехала по городу.

Вскоре угонщицу задержали сотрудники Госавтоинспекции, и она отказалась от проверки на алкоголь. Было начато расследование, и женщина объяснила, что угнала машину, чтобы не ходить пешком домой. Как сообщается, ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

Суд признал ее виновной в угоне автомобиля и вождении в пьяном виде и вынес приговор — 2 года колонии общего режима запрет управлять автомобилями на 4 года. Машина была возвращена владельцу.

