Детский омбудсмен Москвы призвала ввести семейный капитал вместо отцовского

Омбудсмен Ярославская предложила назвать капитал не отцовским, а семейным
true
true
true
close
Andrii Medvediuk/Shutterstock/FOTODOM

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью ТАСС поддержала идею о введении выплаты многодетным семьям с тремя и более детьми, но предложила назвать капитал не отцовским, а семейным.

«Ничего против выплат семьям, у которых три и больше детей, конечно, не имею, но я <...> считаю, что это должен быть не отцовский капитал, а семейный капитал», — заявила она.

По словам Ярославской, выделение при рождении третьего ребенка миллиона рублей является правильным решением. Омбудсмен добавила, что ей не очень нравится название «материнский капитал», поэтому меру поддержки следует назвать «семейным капиталом».

До этого депутат Госдумы Нина Останина, комментируя соответствующее предложение, которое выдвинул председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, заявила, что в России нет необходимости вводить «отцовский капитал» для многодетных семей, поскольку семейный капитал не должен делиться на отцовский и материнский.

Она назвала это предложение «удивительным» и подчеркнула, что оно может принести больше вреда, чем пользы. Вместо этого депутат призвала повышать отцовский авторитет другими способами.

Ранее для российских мужчин призвали организовать курсы «Отцовский контроль».

