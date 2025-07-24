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В России призвали обязать застройщиков делать толстые стены ради демографии

Юрист Курбаков: застройщиков нужно обязать делать толстые стены ради демографии
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В России призвали обязать застройщиков делать толстые стены ради подъема уровня демографии, чтобы россияне не стеснялись личной жизни и могли уединиться. Об этом Life рассказал юрист и председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», которая обратилась в Минстрой с данной просьбой, Иван Курбаков.

Авторы идеи отметили, что многие жильцы недовольны уровнем комфорта в многоквартирных домах из-за плохой звукоизоляции.

«Высокая звукопроницаемость стен и перегородок создает препятствия для нормальной жизнедеятельности, мешает полноценному отдыху, занятиям с детьми, а также негативно сказывается на личной жизни граждан», — говорится в обращении.

В связи с этим застройщикам предложили усиливать шумоизоляцию стен, потолка и пола в домах, а также использовать звукопоглощающие материалы и герметики.

Данные Росстата до этого показали, что количество домохозяйств, жалующихся на шум от соседей, по итогам 2024 года достигло максимального значения за семь лет. Последние исследования по данному вопросу в предыдущий раз проводились в 2022 году.

Ранее сообщалось, что россиянин поджег дом соседей вместе с находившимися внутри супругами и их внуком.

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